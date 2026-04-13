Realizan carreras clandestinas en zona 14 y quedan grabados en video

Conductores ponen en riesgo su vida al realizar carreras clandestinas en horas de la madrugada.
OTRAS NOTICIAS: Surgen nuevos datos sobre arsenal localizado en zona 18
Por medio de cámaras de seguridad se logró evidenciar el momento en el que dos automóviles tipo picop inician una carrera clandestina en la zona 14.
Según los datos de la grabación, el hecho ilícito sucedió durante la madrugada del pasado sábado 11 de abril, en la 9 calle y 1 avenida de la zona ya mencionada.
En el video se puede observar que uno de los tripulantes de los vehículos se baja del mismo y se encarga de dar la señal para que inicie la carrera, tras la señal de partida, ambos vehículos arrancan a toda velocidad por varios metros.
Durante las grabaciones se logra capturar las placas de ambos vehículos.
Mira el video: