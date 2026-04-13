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Surgen nuevos datos sobre arsenal localizado en zona 18

  • Por Reychel Méndez
12 de abril de 2026, 22:14
Surge nueva información sobre un arsenal localizado en zona 18. (Foto: Archivo/Soy502)

Surge nueva información sobre un arsenal localizado en zona 18. (Foto: Archivo/Soy502)

Un arsenal de grandes proporciones fue localizado en una vivienda en zona 18.

LO QUE SE SABÍA: Hallan armamento ilícito en el interior de una vivienda en zona 18 

Una vivienda era utilizada como guarida de terroristas, en el lugar se logró desmantelar un espacio en el que los criminales resguardaban sus armas y municiones, según indicaron las autoridades.

En un trabajo de inteligencia desarrollado por investigadores de la DIPANDA, en coordinación con la Fiscalía contra Extorsiones, se realizó un allanamiento y se logró localizar un arsenal, un lanza granadas, granadas, municiones y chalecos antibalas.

El allanamiento inicio hace algunas horas y debido al hallazgo se alargó el operativo. (Foto: PNC)
El allanamiento inicio hace algunas horas y debido al hallazgo se alargó el operativo. (Foto: PNC)

Las incautaciones

El arsenal estaba compuesto por un lanzagranadas, cinco fusiles de asalto, una subametralladora, cuatro pistolas, un revólver con el registro esmerilado y 1 mil 839 municiones de diferentes calibres. Además, 12 tolvas y un cargador tipo caracol.

Asimismo, se localizaron cinco granadas de 40mm, chalecos antibalas y dos celulares que serán analizados por las autoridades.

Lo incautado ayudará a fortalecer las investigaciones en desarrollo. (Foto: PNC)
Lo incautado ayudará a fortalecer las investigaciones en desarrollo. (Foto: PNC)

Capturas

Como parte de la operación, se logró la captura de los esposos Mynor Sontay, de 38 años, alias "El Vecino", y Marizol Cristales, de 36 años, quienes de acuerdo con las investigaciones, son integrantes del Barrio 18.

La captura es consecuencia de investigaciones sobre amenazas extorsivas y delitos contra de la vida a propietarios de negocios y empresarios del transporte público.

Los esposos pandilleros deberán enfrentar a la justicia. (Foto: PNC)
Los esposos pandilleros deberán enfrentar a la justicia. (Foto: PNC)

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