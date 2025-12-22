Video: Captan accidente en la ruta Interamericana este lunes

El video compartido por el alcalde de Mixco, muestra el momento del impacto.
La mañana de este lunes 22 de diciembre quedó registrado en video el choque entre un vehículo y una motocicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en el kilómetro 25 de la Ruta Interamericana, en las cercanías del sector conocido como El Mirador.
Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad fueron compartidas recientemente por el alcalde de Mixco, Neto Bran, a través de sus redes sociales. En la publicación, Bran hizo un llamado a la prudencia al conducir durante la época navideña.
"Fuerte accidente por alta velocidad de la moto y el carro que solo se deja ir. En esta Navidad tengamos cuidado"
En el video se observa cómo un vehículo de color rojo intenta incorporarse a uno de los carriles, mientras una motocicleta continúa su recorrido a alta velocidad.
Segundos después se produce el impacto, que deja la motocicleta a un costado de la vía, mientras una nube de humo cubre el lugar y otros conductores reducen la velocidad ante la emergencia.
Mira aquí el video: