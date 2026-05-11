¡Queda grabado! Conductor provoca colisión por circular en contra de la vía (video)

Un conductor resultó afectado luego de que su automóvil sufriera daños materiales.
Un accidente de tránsito quedó grabado en video luego de que un conductor circulaba contra la vía en la ruta que conecta de Boca del Monte con la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa que algunos motoristas optan por rebasar a los demás vehículos, pero utilizando el carril contrario.
Al momento de llegar a una de las vueltas, aparece un automóvil que es impactado por uno de los conductores imprudentes y ocasiona daños materiales.
Este motorista termina golpeándose contra otro vehículo al que aparentemente no le ocasionó daños. Mientras, el conductor del vehículo afectado desciende del mismo y ayuda al motorista que provocó el percance vial.