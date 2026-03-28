Video: Buses “compiten” en carretera poniendo vidas en riesgo

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Los pilotos de los buses transitaban a alta velocidad y rebasaban de manera imprudente.

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Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que se observa a buses extraurbanos que "compiten" de manera clandestina en la aldea Lemoa, en Quiché.

En las imágenes se logra ver el momento en que uno de los buses extraurbanos se pasa al carril contrario para rebasar a los demás vehículos, con la intención de alcanzar a otro bus que iba más adelante.

Segundos después, aparece un tercer bus que realiza las mismas maniobras peligrosas y poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y demás automovilistas que transitaban en ambas vías.

Mira aquí el video:

Quien comparte el video denuncia textualmente lo siguiente:



"Esto pasó en aldea Lemoa, Quiche, 3 trasportes (2 Xoyita y Santo Tomás) compitiendo y con ese humo, poniendo vidas en peligro. Fue aprox a las 6 pm, viernes 27 de Marzo. Urge regulador de velocidad". pic.twitter.com/6MfoAH067m — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) March 28, 2026

Según indicó el usuario que compartió el video, se trataba de dos transportes Xoyita y uno de Santo Tomás, los cuales también producían humo contaminante.

Esto sucedió aproximadamente a las 18:00 horas del pasado viernes 27 de marzo, según se dio a conocer.