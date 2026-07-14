¡Peligrosa maniobra! Conductor se va contra la vía y con un menor a bordo (video)

La imprudencia del conductor ocurrió en plena cuesta.
OTRAS NOTICIAS: ¡Indignante video! Las imágenes que evidenciaron el abuso hacia una niña de 10 años
El conductor de una motocicleta fue captado manejando en contra de la vía en una zona muy transitada.
Los que más causó indignación es que el hombre llevaba a un niño en la parte de atrás.
Un video grabado por otro conductor, muestra al motorista metido en una cuneta y avanzando hacia arriba, con el fin de evadir el tránsito.
En ese momento se ven pasar buses y camiones, lo cual pudo terminar en tragedia.
Mira aquí las imágenes:
Este tipo de imprudencias son sancionadas de forma severa según lo establece el Reglamento de Tránsito.
Las multas pueden superar los Q500, sumado a la posible retención de la licencia, especialmente en vías de alta velocidad donde el riesgo de una colisión frontal es mortal.