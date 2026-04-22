¡En fila! Captan a conductores sobre la acera del puente El Incienso (video)

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Los conductores fueron sorprendidos invadiendo la banqueta, sin respetar a los peatones.

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Durante la mañana de este miércoles 22 de abril, un grupo de motoristas fue captado conduciendo sobre la acera del puente El Incienso.

Según las imágenes, los conductores van en "fila" invadiendo el espacio de los peatones que pasan por el lugar.

Captan a motoristas conduciendo sobre la acera del puente El Incienso.



Video: cortesía pic.twitter.com/vvJOPcuY7c — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 22, 2026

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que este tipo de maniobras afecta a los usuarios y peatones que a diario transitan por el sector, poniendo en riesgo su integridad física.

Asimismo, asegura que la multa para este tipo de imprudencias es de Q500, por lo que hace un llamado a respetar las normas de tránsito.

Multados en zona 7

Hace unos días, más de 10 motoristas fueron sancionados luego de ser sorprendidos manejando sobre las banquetas y contra la vía en el bulevar Kaminal Juyú, zona 7.

Además, las autoridades de tránsito confirmaron que varios de estos conductores no portaban licencia.

¡Multados!



Más de 10 motoristas fueron sorprendidos en las banquetas del bulevar Kaminal Juyú en la zona 7.



Sancionados por circular contra la vía, muchos sobre las banquetas afectando a usuarios y peatones, algunos sin licencia.



Respete las normas, cuide su vida y la de los… pic.twitter.com/6kk7xaJMzW — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 16, 2026

Montejo exhorta a denunciar este tipo de imprudencias al 23801099, 1152 o bien a través de las redes sociales.