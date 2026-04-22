Nuevo ataque armado en zona 6 deja dos fallecidos y dos heridos

Este nuevo hecho se suma a una serie de incidentes armados registrados en los últimos días.
EN CONTEXTO: La pareja que murió tras ataque armado en cevichería de zona 6
Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona 6 de la ciudad, específicamente en la 6a. avenida "B" y 16 calle de la colonia Cipresales, donde un ataque armado dejó como saldo dos personas fallecidas y dos mujeres heridas.
De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió la noche del pasado martes cuando sujetos armados abrieron fuego en el sector, generando alarma entre los vecinos.
En el lugar quedaron sin vida dos personas, quienes no han sido identificadas hasta el momento.
Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron a la escena, donde brindaron atención prehospitalaria a dos mujeres que presentaban heridas de bala. Tras ser estabilizadas, ambas fueron trasladadas de emergencia hacia el Hospital General San Juan de Dios.
Las autoridades correspondientes acordonaron el área para realizar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer el ataque y dar con los responsables.
Este nuevo hecho violento se suma a una serie de incidentes armados registrados en distintos puntos de esta zona de la capital.
El pasado lunes 20 ocurrió una masacre adentro de una cevichería, el cual dejó seis fallecidos y varios heridos, entre ellos un niño de 5 años.