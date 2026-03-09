Riesgo en carretera: Captan discusión entre pilotos (video)

Uno de los pilotos rebasó al otro para provocar que se detuviera la marcha del vehículo de transporte pesado.
La intolerancia de dos pilotos de transporte pesado quedó grabada luego de que ambos protagonizaran una discusión en la ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal.
En las imágenes se observa el momento en que un cabezal se pasa al carril contrario para rebasar a un camión a pesar de que se acercaba un tráiler en el sentido contrario.
Luego de realizar la peligrosa maniobra, el cabezal se detiene y los pilotos de ambos transportes descienden de los vehículos para discutir en plena cinta asfáltica.
Sin importarles que se detuviera el tránsito, obstaculizaron por algunos segundos uno de los carriles, mientras los demás conductores trataban de avanzar en el carril contrario.
Mira aquí el video: