"Me querían asaltar": declaraciones del atacante en zona 14

El hombre que fue captado por las cámaras de seguridad indicó que disparó para defenderse de un robo.

Tras el ataque armado en zona 14 donde perdió la vida Angel Emilio Ortiz Arrecis de 27 años, el responsable de realizar el disparo en la vía pública fue capturado; mientras pretendía esconderse en el parqueo de uno de los edificios en zona 14.

En un video difundido por Noti7, Carlos N como fue identificado preliminarmente el agresor, compartió su versión de los hechos indicando que los motoristas le querían robar sus pertenencias y disparó para defenderse, sin imaginar que las cámaras de seguridad captaron lo ocurrido.

Momentos antes del ataque. (Imagen: captura de pantalla)

En sus declaraciones se escucha lo siguiente:

" Sobre la 20 calle hubo un problema de tránsito... después del acueducto hubo una discusión, yo me bajé (del vehículo) y nos dimos a las manos, únicamente a las manos, con una persona, no sé quien es.

Cuando llegué a la esquina se me empezaron a amontonar los motoristas y había uno que me quería agredir... empezaron a meter (la mano) para querer sacar mi teléfono y cosas.

Cuando sentí que ya me estaban agrediendo y metiéndose al carro, disparé, pero yo disparé una vez nada más"

Capturado

Tras el ataque, elementos de Águila de Integral 14, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) lograron ubicar el vehículo y capturar a Carlos N, el presunto agresor, quien fue entregado a las autoridades competentes.

El capturado intentó esconderse en un edificio en zona 14, pero fue ubicado por cámaras de vigilancia. (Foto: PNC)

