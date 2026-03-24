¡Video! Cámaras captan múltiple colisión en la que cuatro personas resultan heridas

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Dos de las víctimas fueron trasladadas con heridas graves a un centro asistencial.

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Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que se produce una múltiple colisión en la ruta a finca El Salto, en la zona 3 de Escuintla.

En las imágenes se observa cuando varios vehículos circulaban con normalidad en dicho lugar, pero de pronto dos vehículos de dos ruedas colisionan de frente.

Esto provoca que los dos conductores quedaran gravemente heridos, uno de ellos se salvó de ser atropellado por una camioneta que transitaba en el sector y que frenó a tiempo.

Mientras, una tripulante quedó con heridas menos graves, al igual que otro conductor que también se vio afectado luego de que uno de los vehículos que se deslizó impactara con el suyo y lo derribara.

Mira aquí el video:

Cámaras captan un múltiple accidente en ruta a El Salto, en la zona 3 de Escuintla. Tres personas resultaron heridas. pic.twitter.com/I7JiASL0kl — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 24, 2026

Algunos de los otros motoristas que circulaban en ese momento detuvieron su marcha para auxiliar a los heridos y alertar a los Bomberos Voluntarios.

Según indicaron los medios locales, los socorristas trasladaron a dos de los heridos a un centro asistencial.