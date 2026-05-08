¡Con bate en mano! Captan otra pelea en el tránsito, esta vez en zona 1 (video)

Un hombre enfurecido se bajó de su auto para amenzar a otro conductor con un bate.
OTRAS NOTICIAS: Se van a los golpes en pleno tránsito de Mazatenango (video)
Otro hecho de intolerancia en el tránsito se registró en la 8ª avenida y 17 calle, zona 1 capitalina.
Según un video publicado por un testigo, un hombre se baja de su auto con un bate en la mano, de inmediato se dirige hacia el auto de la par para amenazar al conductor, quien tiene la ventaja abajo.
Se desconocen las causas del conflicto, pero tras la amenaza, el hombre regresa a su auto, mientras el otro comienza a avanzar cuando el semáforo ya está en verde.
Mira aquí las imágenes:
Mujeres se van a los golpes
Hace unas horas también se compartió otro video que evidencia un altercado entre dos mujeres en una calle de Mazatenango.
Las dos se conducían sobre una motocicleta cuando se bajaron y comenzaron a agredirse en pleno tránsito.
Mira aquí el video: