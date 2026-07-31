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¡Carros lo esquivaron! Un hombre caminó en plena ruta al Pacífico

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de julio de 2026, 08:44
El hombre caminaba tambaleándose por la ruta.&nbsp;(Foto vía: captura de video)

El hombre caminaba tambaleándose por la ruta. (Foto vía: captura de video)

El hombre fue captado caminando zigzagueando en medio de los carriles, mientras varios vehículos circulaban por el sector.

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En plena carretera del kilómetro 22.5 de Ruta al Pacífico en jurisdicción a Villa Nueva, se capto a un hombre caminando en medio de los carriles.

Mientras caminaba por la carretera, el hombre ignoró el peligro y continuó su recorrido, aunque varios transportes circulaban a pocos metros de él.

En el video se observa el momento en que el hombre se atraviesa frente a un camión y continúa caminando sin detenerse.

Las autoridades no han informado la identidad del hombre ni el motivo por el que se encontraba caminando entre los carriles de la ruta al Pacífico, que es una de las carreteras más transitadas del país, por lo que caminar entre los carriles representa un riesgo debido al constante paso de vehículos.

Según algunos usuarios, el incidente con esta persona habría ocurrido durante la madrugada de este viernes 31 de julio. Además, alertaron de otras personas que se atraviesan entre los vehículos kilómetros más adelante.

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