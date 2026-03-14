La intensa persecución policial por picop que atropelló a un conductor (video)

¡De película! El conductor del picop pretendía huir luego de haber estado involucrado en un accidente de tránsito.
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Una persecución policial quedó grabada luego de un picop atropellara a un conductor en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.
En las imágenes se observa el momento en que el vehículo comienza a huir luego después de haber atropellado al conductor de un vehículo de dos ruedas.
Por lo tanto, otros motoristas empiezan a perseguirlo por varios metros, hasta que aparece una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que se une a la persecución.
Metros más adelante, el picop detiene su marcha y los agentes policiales detienen al conductor del mismo, que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, según indicaron vecinos del sector.