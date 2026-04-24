¡En segundos! Captan robo de batería de un auto en Santa Catarina Pinula (video)

El robo fue captado por una de las cámaras del sector.
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Una cámara ubicada en un sector de la zona 2 de Santa Catarina Pinula, captó el momento en que se roban la batería de un auto estacionado.
En las imágenes, el hombre aparece parado cerca del carro mientras observa que no haya nadie alrededor.
Luego abre el capó y en segundos saca la batería, cierra el capó y se va tranquilamente.
Mira aquí el video:
Este tipo de robos suelen concentrarse en las zonas 1, 7, 11 y 12 de la capital, además de Mixco y Villa Nueva, pero poco a poco se ha ido extendiendo a otros sectores del país.
Por su parte, el Ministerio Público ha registrado un incremento en denuncias de este tipo, afectando principalmente a vehículos estacionados en la vía pública durante la noche.