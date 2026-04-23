¡Tenían roces! Madre habla sobre relación de exreina de belleza con su suegra (video)

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La madre de la víctima afirmó que todo se complicó cuando su hija estaba embarazada.

Carolina Flores, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Polanco, México.

La principal sospechosa del crimen es la madre de su esposo, pues un video que se filtró hace unas horas, muestra el momento del crimen.

La madre de la joven, Reyna Gómez, relató que era muy unida a su hija y que en algunas ocasiones le habló sobre los roces que tenía con su suegra.

"La suegra es la principal sospechosa porque hay un video donde se ve que ella llega al departamento de mi hija, hace todo lo que hizo y luego se va", comienza diciendo.

Al ser cuestionada sobre si ella sabía sobre algún problema que su hija tuviera con su suegra, afirmó que hace unos meses su hija vivía con ella (la suegra) y que en varias ocasiones le contó sobre los malos entendidos que habían tenido y que "todo empezó a agravarse cuando iba a tener a su bebé".

Asimismo, la madre aseguró: "Mi mayor miedo era esto, solo quiero justicia. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor", dice entre lágrimas.

Estas fueron sus declaraciones: