Captura de Maduro es un escenario de pesadilla para Kim Jong Un, dice exdiplomático

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un pudo haber sentir que una operación de 'decapitación' en su contra es posible, indicó el exdiplomático norcoreano.

La operación de Estados Unidos que derrocó al venezolano Nicolás Maduro pudo haber dejado al líder norcoreano Kim Jong Un con la sensación de que también él es vulnerable a una 'decapitación', dijo a la AFP un exdiplomático de Pyongyang en La Habana.

Lee Il-kyu, quien se desempeñó como consejero político de la embajada norcoreana en Cuba de 2019 a 2023, afirmó en una entrevista con AFP que la captura de Maduro en Caracas representaría un escenario de pesadilla para su antiguo jefe.

"Kim debió haber sentido que una operación de 'decapitación', como se le llama, es realmente posible", dijo Lee, quien ahora trabaja para un gabinete de ideas público en Seúl.

Para el exdiplomático, que desertó a Corea del Sur en noviembre de 2023, la caída de Maduro desatará ahora el pánico entre la dirigencia norcoreana, obsesionada con la seguridad.

Kim "reformará por completo todo el sistema relacionado con su seguridad y las medidas a tomar en caso de un ataque contra él", señaló.

"Estaba harto"

Cuando ejercía como diplomático en La Habana, Lee tuvo la tarea de promover los intereses del Estado norcoreano en América Latina.

Una de sus últimas misiones fue tratar de evitar que Cuba estableciera lazos diplomáticos con su rival Corea del Sur.

Pero su profunda frustración con el sistema lo llevó a convertirse en uno de los diplomáticos de más alto nivel en desertar en años.

"Estaba harto", dijo. La gota que colmó el vaso fue ver cómo se le cerraban las puertas en su carrera desde que se negó a sobornar a un superior, contó a la AFP.

Desde que se estableció en Corea del Sur, Lee Il-kyu, se ha convertido en un comentarista que habla sin tapujos sobre su país natal. (Foto: AFP)

