¡Tras persecución en Amatitlán! Capturan a presunto terrorista del Barrio 18

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Capturan a presunto implicado en ataque armado en Amatitlán.

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Alex "N", de 20 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Salitre, ubicada en la circunvalación al lago de Amatitlán, tras ser señalado de participar en un ataque armado ocurrido momentos antes.

Según el reporte policial, el detenido es un presunto terrorista del barrio 18 y habría participado junto a otro individuo en el asesinato de un joven de aproximadamente 19 años en la colonia Prado I, Amatitlán. Tras el hecho, ambos huyeron en una motocicleta.

Otro sicario de la terrorista pandilla del barrio 18 capturado



La pronta reacción de policías de la comisaría 15 permite la captura de Alex “N” , de 20 años, en la colonia Salitre, circunvalación al lago de Amatitlán, integrante de la terrorista pandilla del barrio 18 pic.twitter.com/FoFERYm5Vg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 28, 2026

Las autoridades fueron alertadas y lograron ubicar a los sospechosos en la colonia Llano de Ánimas en dicha área.

Al notar la presencia de los agentes, los individuos intentaron escapar, lo que terminó en a una persecución. Durante la huida, abandonaron la motocicleta sin placas y continuaron su trayecto entre matorrales, indicó la PNC.

La PNC Incauta arma con reporte de robo. (Foto: PNC)

Los agentes lograron capturar a Alex "N", mientras que su acompañante logró evadir a las autoridades.

Al detenido se le incautó una pistola con una tolva y seis municiones con reporte de robo desde el 6 de agosto de 2025 en Santa Catarina Pinula. También se le decomisó un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaba.

Los sospechosos huyeron en motocicleta y luego huyeron entre matorrales. (Foto: PNC)

"La Policía Nacional Civil ya realiza las investigaciones para ubicar y capturar al otro cómplice del hecho criminal", dijo la institución.