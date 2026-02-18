Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Capturada! Mujer prestaba su cuenta bancaria para recibir el dinero de la extorsión

  • Por Reychel Méndez
18 de febrero de 2026, 11:10
La mujer fue arrestada por ser supuesta integrante de una organización criminal. (Foto: Freepik)

La mujer fue arrestada por ser supuesta integrante de una organización criminal. (Foto: Freepik)

La mujer aparentemente recibía montos de Q500 a Q2,500 derivados de la extorsión.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en Avenida Bolivar deja a un hombre herido

Claudia "N", de 42 años fue capturada en la zona 3 de Villa Nueva por el delito de extorsión.

La operación estuvo bajo la coordinación de investigadores de DIPANDA.

La ahora capturada recibía desde Q 500 a Q 2,500 semanales como producto de la intimidación y extorsión. 

La mujer es solicitada por un juzgado de Escuintla que la señala de presuntamente pertenecer a un grupo de imitadores y prestaba su cuenta bancaria para recibir depósitos monetarios para recibir pagos de comerciantes a cambio de que no atentaran contra ellos.

La mujer deberá enfrentarse a la justicia para esclarecer su situación penal. (Foto: PNC)
La mujer deberá enfrentarse a la justicia para esclarecer su situación penal. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar