¡Capturada! Mujer prestaba su cuenta bancaria para recibir el dinero de la extorsión

La mujer aparentemente recibía montos de Q500 a Q2,500 derivados de la extorsión.
Claudia "N", de 42 años fue capturada en la zona 3 de Villa Nueva por el delito de extorsión.
La operación estuvo bajo la coordinación de investigadores de DIPANDA.
La ahora capturada recibía desde Q 500 a Q 2,500 semanales como producto de la intimidación y extorsión.
La mujer es solicitada por un juzgado de Escuintla que la señala de presuntamente pertenecer a un grupo de imitadores y prestaba su cuenta bancaria para recibir depósitos monetarios para recibir pagos de comerciantes a cambio de que no atentaran contra ellos.