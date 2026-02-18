¡Capturada! Mujer prestaba su cuenta bancaria para recibir el dinero de la extorsión

Claudia "N", de 42 años fue capturada en la zona 3 de Villa Nueva por el delito de extorsión.

La operación estuvo bajo la coordinación de investigadores de DIPANDA.

La ahora capturada recibía desde Q 500 a Q 2,500 semanales como producto de la intimidación y extorsión.

La mujer es solicitada por un juzgado de Escuintla que la señala de presuntamente pertenecer a un grupo de imitadores y prestaba su cuenta bancaria para recibir depósitos monetarios para recibir pagos de comerciantes a cambio de que no atentaran contra ellos.

La mujer deberá enfrentarse a la justicia para esclarecer su situación penal. (Foto: PNC)