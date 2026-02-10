Capturan a terroristas del Barrio 18 en casa para venta de droga

-

Autoridades respondieron a denuncias por ventas de drogas y robo de motos.

Las autoridades realizaron varios allanamientos en el Barrio el Ingenio, Amatitlán, debido a denuncias ciudadanas donde indicaban el uso de viviendas por pandilleros para la venta de droga al menudeo y robo de motocicletas.

Las diligencias iniciaron la tarde del lunes y finalizaron en horas de la madrugada del martes, varias de las viviendas ubicadas en la 4a avenida línea Férrea, fueron rodeadas por agentes de la Policía Nacional Civil, esto para evitar que alguno de los moradores intentara darse a la fuga y evadir a las autoridades.

Las acciones se prolongaron hasta la madrugada de este martes 10 de febrero. (Foto: PNC)

Durante las operaciones fueron capturados cinco pandilleros entre ellos un cabecilla y coordinador de puntos de venta de droga en ese municipio, los cateos se efectuaron en el barrio el Ingenio de ese sector.

Entre las detenciones sobresale la de Edson Díaz, alias el "Truco", señalado de ser cabecilla de la mara 18 y el principal coordinador de este hallazgo de venta de droga. También fueron detenidos Edmunda Rivera, de 44 años, Germán Mixtún, de 62, Carlos Mayen, de 24 y Luis Morales, de 35.

Los pandilleros fueron ingresados al juzgado de la localidad. (Foto: PNC)

César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil, agrego," Luego de verificar en el sistema de solvencias a todos los ahora capturados no les aparecen antecedentes policiacos", todos fueron trasladados al juzgado de la localidad junto a lo incautado.

Entre los hallazgos se incautaron colmillos y bolsas con droga, radios portátiles, dinero en efectivo y otros ilícitos.