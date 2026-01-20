Capturan a presuntos responsables de un asesinato cuando se daban a la fuga

Tras cometer un ataque armado que dejó a una persona fallecida intentaron darse a la fuga y la PNC logra neutralizarlos.
En las primeras horas de la mañana de este martes 20 de enero se reportó un ataque armado que dejó a una persona fallecida en la 1ra. Calle y 6ta. Avenida de la zona 1 de San Miguel Petapa.
El ahora fallecido fue sorprendido por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales quienes confirmaron el fallecimiento del hombre.
Luego de quitarle la vida al conductor, los hombres se dieron a la fuga, aunque fueron interceptados por elementos de la PNC de la comisaría 15 que iniciaron una persecución y luego de algunos minutos lograron neutralizar a los presuntos sicarios terroristas en el kilómetro 20 de la ruta al pacífico.
Los criminales trasladaban con ellos un arma de fuego, la cual fue incautada para poder incluirla como parte de la investigación correspondiente.