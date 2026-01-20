Fallece décimo agente de la PNC tras ataques terroristas

-

La cifra de agentes policiales fallecidos tras sufrir ataques terroristas se elevó a 10 la noche de este lunes.

La noche de este lunes 19 de enero se confirmó el fallecimiento de otro agente de la Policía Nacional Civil (PNC) tras haber sido uno de los atacados por presuntos terroristas del Barrio 18, en los hechos suscitados el pasado domingo.

Se trata de Juan Antonio Paredes Mayén, quien llevaba cuatro años y seis meses laborando en la institución y era originario del municipio de Granados, Baja Verapaz.

Con esta pérdida se suman 10 elementos policiales fallecidos debido a los ataques simultáneos ocurridos a nivel nacional, entre los cuales, dos mujeres también perdieron la vida.

"Rogando a Dios fortaleza y resignación para su familia, ante tan irreparable pérdida", agregó la PNC en la esquela dedicada al oficial Paredes.

El décimo agente fallecido tras los ataques terroristas es Juan Antonio Paredes Mayén. (Imagen: PNC)

Segundo fallecido del día

Según el reporte oficial compartido el pasado domingo, 10 oficiales habían resultado heridos en los ataques y por la mañana de este lunes se reportó el deceso de uno de ellos, siendo el agente Frallan William Medrano Pernillo, de 26 años.

Paredes Mayén, quien tampoco logró sobrevivir, fue reportado como el décimo agente policial que ha perdido la vida, víctima de los ataques terroristas.