Capturados por trata de personas y explotación en Amatitlán

- Una de las capturas está relacionada a trata de personas, mientras que la segunda por remuneración a ese delito. TE PUEDE INTERESAR: Presuntos narcos tenían fuerte arsenal, drones y explosivos en Huehuetenango Lesbia "N", de 35 años, y Edwin "N", de 44, fueron capturados en distintos sectores de Amatitlán por su presunta implicación en delitos relacionados con la trata de personas. De acuerdo con la información, Lesbia "N" era requerida por el delito de trata de personas, mientras que Edwin "N" enfrentaba cargos por violación y remuneración vinculada a este mismo delito. Dos personas fueron detenidas por delitos vinculados a la trata de personas. (Foto: PNC) La detención de Lesbia se realizó durante un allanamiento en la colonia Portacelli, mientras que Edwin fue localizado y capturado en la colonia El Anís, ambas ubicadas en el mismo municipio. Las capturas fueron realizadas por agentes DEIC. (Foto: PNC) Las capturas estuvieron a cargo de investigadores de la DEIC especializados en casos de trata de personas, informó la PNC.