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"Narcoencomiendas Transnacionales": Capturan a 17 personas durante allanamientos

  • Por Geber Osorio
06 de mayo de 2026, 15:55
Las capturadas fueron efectuadas durante 15 allanamientos. (Foto: PNC)

Las capturadas fueron efectuadas durante 15 allanamientos. (Foto: PNC)

Autoridades desarticularon una organización dedicada a la importación desde Asia de sustancias y precursores químicos para elaborar droga.

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El Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a 17 personas durante 15 allanamientos realizados en distintos puntos del país, como parte de un operativo denominado "Narcoencomiendas Transnacionales".

Las diligencias fueron realizadas en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos de narcoactividad vinculados a la importación de precursores y sustancias químicas para la elaboración de droga, desde la India y China hacia Centroamérica, reconcentrándolos en Guatemala para ser trasladados como punto final a México, según indicó la PNC.

Las inspecciones se desarrollaron en inmuebles ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala; así como en Huehuetenango y en el municipio de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Los capturados

Por los delito de asociaciones delictivas, lavado de dinero u otros activos y tránsito internacional fueron capturadas las siguientes personas:

  1. Óscar "N", de 47 años.
  2. Jairon "N", de 27.
  3. Mayra "N", de 47.
  4. Denilson "N", de 22.
  5. Melinton "N", de 21.
  6. Cristian "N", de 26.
  7. Ángel "N", de 22.
  8. Eddy "N", de 25.
  9. Jaime "N", de 32.
  10. Carla "N", de 35.
  11. Rubén "N", de 57.
  12. Ingrid "N", de 57.
  13. José "N", de 43.
  14. Luis "N", de 34.
  15. Mario "N", de 55.
  16. Claudia "N", de 25.
  17. Catherine "N", de 35.

Todos fueron puestos a disposición del juzgado que emitió las órdenes de captura. Además, fueron incautados celulares y documentos para fortalecer la investigación, según informó la PNC.

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