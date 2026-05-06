"Narcoencomiendas Transnacionales": Capturan a 17 personas durante allanamientos

Autoridades desarticularon una organización dedicada a la importación desde Asia de sustancias y precursores químicos para elaborar droga.
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El Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a 17 personas durante 15 allanamientos realizados en distintos puntos del país, como parte de un operativo denominado "Narcoencomiendas Transnacionales".
Las diligencias fueron realizadas en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos de narcoactividad vinculados a la importación de precursores y sustancias químicas para la elaboración de droga, desde la India y China hacia Centroamérica, reconcentrándolos en Guatemala para ser trasladados como punto final a México, según indicó la PNC.
Las inspecciones se desarrollaron en inmuebles ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala; así como en Huehuetenango y en el municipio de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Los capturados
Por los delito de asociaciones delictivas, lavado de dinero u otros activos y tránsito internacional fueron capturadas las siguientes personas:
- Óscar "N", de 47 años.
- Jairon "N", de 27.
- Mayra "N", de 47.
- Denilson "N", de 22.
- Melinton "N", de 21.
- Cristian "N", de 26.
- Ángel "N", de 22.
- Eddy "N", de 25.
- Jaime "N", de 32.
- Carla "N", de 35.
- Rubén "N", de 57.
- Ingrid "N", de 57.
- José "N", de 43.
- Luis "N", de 34.
- Mario "N", de 55.
- Claudia "N", de 25.
- Catherine "N", de 35.
Todos fueron puestos a disposición del juzgado que emitió las órdenes de captura. Además, fueron incautados celulares y documentos para fortalecer la investigación, según informó la PNC.