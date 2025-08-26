Capturan a presuntos extorsionistas integrantes del Barrio 18

-

Los allanamientos se hicieron en distintas zonas y municipios del departamento de Guatemala.

Tras varias diligencias en diferentes zonas y municipios del departamento de Guatemala que estuvieron a cargo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), se logró la detención de 18 personas, supuestos integrantes del Barrio 18.

Las acciones policiales se realizaron en las zonas 1, 5, 7 y 24 de la ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Canales, San Miguel Petapa, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula, San Pedro Sacatepéquez y San Pedro Ayampuc.

Todos los capturados fueron en el departamento de Guatemala. (Foto: PNC)

Las capturas

De acuerdo con el informe de la PNC, entre los detenidos dos tienen varias órdenes de captura. Además, se incautó una pistola con reporte de robo.

En Villalobos I, zona 12 de Villa Nueva, fue detenida Carmen "N", de 20 años, quien tiene cinco órdenes de captura por los delitos de extorsión, asociación ilícita y extorsión en forma continuada, todas en este año, solicitadas por juzgados de Guatemala, Santa Rosa y Chimaltenango.

Carmen "N" fue detenida por tener cinco órdenes de captura en su contra. (Foto: PNC)

En la colonia Mario Julio Salazar, zona 7 de la capital, se capturó a Edison "N", de 22 años, alias "Gordo", pandillero del Barrio 18, sindicado del delito de extorsión.

Edison "N", alias "Gordo" fue capturado en la zona 7 de Guatemala. (Foto: PNC)

Intenta fugarse

Mientras que, en otro allanamiento en Villa Canales se incautó una pistola, la cual fue robada el 13 de julio del 2024, en carretera Santa Elena Barillas, Villa Canales, por lo que se recapturó a Marvin "N", de 42 años, alias "Cachaflan", que cuenta con tres antecedentes por homicidio en grado de tentativa, robo agravado y portación ilegal de arma de fuego.

Marvin "N" intentó fugarse portando un arma de fuego al momento de su detención. (Foto: PNC)

Este último sujeto intentó darse a la fuga portando el arma de fuego con la cual intentó atacar a los investigadores, pero no logró su objetivo, según indica la PNC.

Fue incautada el arma de fuego con la que intentó darse a la fuga Marvin "N". (Foto: PNC)

Contra extorsionistas

Las diligencias se realizaron en seguimiento a las investigaciones relacionadas a extorsiones y a ataques armados realizados por pandilleros del Barrio 18.

Se han capturado a un total de 1,165 extorsionistas en lo que va de este año. (Foto: PNC)

En este año se han capturado a 1,165 extorsionistas a nivel nacional, según afirma la PNC.