Capturan a 4 personas e incautan armamento de alto calibre

Durante el allanamiento se incautaron carabinas, tolvas, municiones y mas de Q13,900.

Durante un allanamiento se capturaron a cuatro personas dentro de un domicilio que utilizaban como guarida en Santa Elena Barillas.

Esta operación se dio en seguimiento a una denuncia sobre una vivienda que se presume era usada como punto de entrega de armas y municiones a grupos criminales.

investigadores de la Policía Nacional Civil, realizaron una vigilancia de varios días y al tener evidencias que apoyaran la incursión obtuvieron una orden de allanamiento y junto al Ministerio Público ingresaron a la casa ubicada en la 2a calle, 6a avenida de la zona 1 de Santa Elena Barillas.

Por los indicios localizados se presume que los detenidos facilitan armas y municiones a grupos criminales. (Foto: PNC)

Al momento de ingresar no tuvieron resistencia de las personas que se encontraban dentro de la casa, a pesar de tener una fuerte cantidad de armas de fuego, como parte de las investigaciones fueron localizadas tres carabinas, una de ellas con reporte de robo el 06 de enero de 2025 en Jutiapa.

Según los investigadores de la Policía Nacional Civil, los capturados son señalados de facilitar armas y municiones a organizaciones criminales como pandillas

Al terminar la diligencia fueron notificados de su captura. (Foto: PNC)

Además de las tres carabinas, se incautaron 16 tolvas, 426 municiones, 8 celulares, 4 onzas de presuntivo cocaína, 13 mil 290 quetzales, de los que no supieron indicar la procedencia y otros medios de prueba que ayudaran en la investigación.

Los detenidos fueron identificados como: Juan Manuel Barrientos, de 48 años y Lesbia García, de 43 años acusados por los delitos de facilitación de medios, tenencia ilegal de arma de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de fuerza de seguridad y orden público del estado, explosivos, armas químicas y biológicas atómicas, trampas bélicas y armas experimentales.

Técnicos del Ministerio Público documentaron todos los medios de prueba localizados. (Foto: PNC)

También se capturó a Wilson Galindo, de 28 y Haroldo Ixim, de 34, por delito flagrante.

Los cuatro fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad a la Torre de Tribunales.