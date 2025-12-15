Tribunal condena a Lupillo a 301 años de prisión

-

La mano derecha de Guayo Cano pasará en prisión 301 años. Un Tribunal emitió la sentencia condenatoria.

Mauro Gustavo López de León, alias "Lupillo", fue encontrado culpable del asesinato de 11 personas, así como el plagio o secuestro de otra, por lo que el Tribunal de Mayor Riesgo E, dictó una sentencia condenatoria en su contra.

El acusado recibió una pena de 301 años de prisión y el pago de una multa de Q50 mil.

La condena en contra de "Lupillo" se centra en la masacre en Salcajá, Quetzaltenango, y otros hechos ocurridos en 2013.

Tribunal de Mayor Riesgo E emite sentencia condenatoria en contra de "Lupillo", mano derecha de Guayo Cano



"Lupillo", fue capturado el pasado 20 de marzo de 2025 en la aldea San Ramón, La Montaña, en el municipio de La Libertad, Huehuetenango.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto era uno de los 100 más buscados por la PNC.

Según las investigaciones, "Lupillo" formaría parte de la estructura criminal liderada por Eduardo Villatoro Cano, alias "Guayo Cano", un narcotraficante condenado en 2018 a más de 300 años de prisión.

A dicha estructura se le atribuye el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil en Salcajá, un hecho que marcó un antes y un después en el combate al crimen organizado en el occidente del país.