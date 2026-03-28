Detienen a un adulto mayor por agresión contra niña de 3 años

Un hombre de 80 años fue capturado por la presunta agresión contra la menor.
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En redes sociales circuló un video en el que se observa a un hombre de edad avanzada acercarse de manera inapropiada a una niña de 3 años.
En las publicaciones, denunciaban que el adulto mayor hizo tocamientos indebidos a la menor de edad, cuando se encontraban en el parque de Mataquescuintla, Jalapa.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil, a raíz del video, el hombre fue retenido por pobladores, por lo que actuaron y capturaron al hombre.
El presunto agresor sexual fue identificado como Tereso "N" de 80 años.
Además, la PNC señaló que el capturado tiene antecedentes por abusos, deshonestos violentos continuados y violación continúa. Ahora fue puesto ante la justicia nuevamente por las mismas situaciones.