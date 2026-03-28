Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Detienen a un adulto mayor por agresión contra niña de 3 años

  • Por Dulce Rivera
28 de marzo de 2026, 13:32
Un hombre de 80 años fue capturado por posible agresión sexual a una niña de 3 años. (Foto: PNC)

Un hombre de 80 años fue capturado por posible agresión sexual a una niña de 3 años. (Foto: PNC)

Un hombre de 80 años fue capturado por la presunta agresión contra la menor. 

Te interesa: Sala de Izabal suspende construcción de "El Triunfo" por riesgos de inundación

En redes sociales circuló un video en el que se observa a un hombre de edad avanzada acercarse de manera inapropiada  a una niña de 3 años. 

En las publicaciones, denunciaban que el adulto mayor hizo tocamientos indebidos a la menor de edad, cuando se encontraban en el parque de Mataquescuintla, Jalapa. 

Según el reporte de la Policía Nacional Civil, a raíz del video, el hombre fue retenido por pobladores, por lo que actuaron y capturaron al hombre. 

El presunto agresor sexual fue identificado como Tereso "N" de 80 años. 

Además, la PNC señaló que el capturado tiene antecedentes por abusos, deshonestos violentos continuados y violación continúa. Ahora fue puesto ante la justicia nuevamente por las mismas situaciones.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar