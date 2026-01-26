Capturan al "Chele Peña" en Zacapa, buscado por Estados Unidos

El ahora detenido es acusado de narcotráfico y tenía orden de captura con fines de extradición hacia EE. UU.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Alex Javier Cardona Estrada, alias "Chele Peña", de 43 años, de nacionalidad guatemalteca y/o hondureña, en la calzada Miguel García Granados, en Zacapa.
Cardona Estrada tiene una orden de detención en su contra con fines de extradición hacia Estados Unidos, desde el 28 de agosto del 2023, en el departamento de Guatemala.
Los cargos que se le señalan a alias "Chele Peña" son: conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína.
Esto sería con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia EE. UU., según indicaron las autoridades.
Debido al riesgo que representa el área y la población para la integridad física del detenido y el personal policial, se trasladó vía aérea hacia la ciudad Guatemala para ser puesto a disposición de juez competente, detalló la PNC.