Alta velocidad: Cámara capta colisión que dejó un joven fallecido este lunes (video)

Un estudiante que caminaba sobre la acera estuvo cerca de ser impactado.
Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad este lunes 26 de enero, en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Quetzaltenango.
En el percance vial estuvo involucrado un conductor que falleció luego de perder el control del vehículo de dos ruedas en el que se transportaba.
En las imágenes se observa el momento en que Ronald Gudiel Sarat Ixtabalán, de 21 años, circulaba a alta velocidad y tras perder el control del volante, impactó contra la acera.
Derivado a esta colisión, el joven falleció al instante en el lugar, mientras que el vehículo de dos ruedas salió por los aires y estuvo cerca de impactar con un estudiante menor de edad que caminaba por el lugar.