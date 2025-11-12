Versión Impresa
El hombre que estafaba a sus víctimas "vendiendo autos" en redes sociales

  • Por Geber Osorio
12 de noviembre de 2025, 14:58
El capturado es acusado de estafar a víctimas en compra y venta de vehículos en Marketplace. (Foto ilustrativa: istock)

Este individuo es acusado de utilizar la plataforma de Marketplace para engañar a víctimas en la compra-venta de vehículos.

La Policía Nacional Civil (PNC) recapturó a Gerson Campos, alias "El Guayo", a quien se le acusa de estafar a sus víctimas con compra y venta de vehículos, en Marketplace.

La aprehensión se llevó a cabo en Villa Nueva, en cumplimiento a una orden de un juzgado de Escuintla, por estafa propia, según indicó la PNC.

Esta acción se realizó en seguimiento a una investigación de varios casos relacionados a las estafas, afirmaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Gerson Campos, alias "El Guayo". (Foto: PNC)
Presuntamente se dedicaba a comprar vehículos con cheques sin fondos y robados, luego vendía los automóviles, acciones que realizaba a través de Marketplace en búsqueda de más víctimas.

Campos había sido capturado el pasado 11 de abril, en jurisdicción de La Fragua, en Zacapa, cuando conducía un camión con placas C-881BDP, robado en la zona 4 de Mixco.

Además, tiene otro antecedente del 2020 por desobediencia, agregó la PNC.

El detenido fue trasladado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal. (Foto: PNC)
