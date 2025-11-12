Se encontró evidencia: ministro de Gobernación habla sobre crimen de excandidato

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, abordó el asesinato de Elías Ramírez, excandidato a la alcaldía de El Tejar, confirmando que la investigación del Ministerio Público continúa abierta sin establecer una hipótesis oficial.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, habló sobre el crimen del excandidato a la alcaldía de El Tejar, Elías Ramírez, el cual sucedió el pasado sábado 8 de noviembre.
Villeda fue cuestionado acerca de este asesinato durante su presencia en el Congreso de la República de Guatemala, donde acompañado de su equipo de trabajo y autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), rindió cuentas sobre su gestión de trabajo.
El ministro indicó que no se puede hablar de hipótesis aún acerca del ataque armado donde fue asesinado Ramírez, ya que todo está bajo investigación de parte del Ministerio Público (MP).
Asimismo, comentó que el vehículo utilizado por los criminales, fue localizado y este había sido robado desde el 22 de mayo del presente año.
Villeda aseguró que se encontró evidencia en el auto y en el lugar de los hechos.