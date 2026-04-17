Capturan al “tigre” quien es señalado de dispararle a una mujer

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), ejecutó un allanamiento en la colonia Cañadas de Guatelinda, zona 3 de Escuintla, que culminó con la captura de Cristóbal Alejandro Corazón Ismalej, alias "Tigre", de 34 años.

El detenido era requerido por la justicia bajo señalamientos de asesinato en grado de tentativa, según orden emitida el pasado jueves 16 de abril por un juzgado del mismo departamento.

La aprehensión se da en seguimiento a un hecho ocurrido el miércoles 15 de abril en dicha colonia, donde una mujer de 36 años resultó herida por proyectil de arma de fuego.

El detenido fue identificado como: Cristóbal Alejandro Corazón Ismalej, alias “El Tigre”. (Foto: Cortesía)

Durante las investigaciones, ese mismo día fue detenida la suegra del ahora capturado, de 66 años, quién presuntamente intentaba retirar del domicilio el arma utilizada en el ataque.

La investigación apunta a que el arma, la cual fue incautada, habría sido empleada momentos antes por Cristóbal Corazón para cometer el atentado contra la víctima.

El caso continuará bajo investigación, mientras el detenido queda a disposición de los tribunales competentes para enfrentar el proceso legal correspondiente.

La suegra del Cristóbal Corazón también fue detenida el día del incidente armado. (Foto: PNC)