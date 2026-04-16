Una mujer terminó capturada tras ayudar a su yerno a esconder un arma de fuego

En la colonia Cañadas de Guatelinda en la zona 3 de Escuintla, se procedió a capturar a Ericka Samayoa Del Cid de 66 años, quien es señalada de estar vinculada a un ataque armado.

Según las investigaciones, el ataque armado se realizó en la misma colonia minutos antes de la captura y fue dirigido contra una mujer de 36 años, quien fue ingresada a un centro asistencial.

La mujer intentaba ayudar a su yerno y terminó capturada. (Foto: PNC)

Del Cid fue interceptada por la PNC cuando salía de un domicilio ubicado en ese lugar, escondiendo una arma de fuego entre su vestimenta. Cuando se realizó el registro correspondiente se le incautó una pistola calibre 9mm con un cargador y 13 municiones, sin documentos.

Antes de ser capturada, el yerno de la detenida se refugió en la vivienda y para evitar que fuera consignado, la detenida pretendía retirar el arma de fuego con la que aparentemente se utilizó en el ataque armado.

Las autoridades continúan las diligencias para dar con el paradero del responsable y llevarlo a la ley.

Esta es el arma con la que aparentemente dispararon contra una mujer de 36 años. (Foto: PNC)