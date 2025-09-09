Capturan a cinco deportados acusados de distintos delitos

Los detenidos son acusados de haber cometido distintos delitos, según indicaron las autoridades.
Este 8 de septiembre cinco hombres fueron capturados al llegar deportados al territorio guatemalteco. Esto, debido a que existen órdenes de captura en su contra por delitos de asesinato, homicidio y lesiones leves.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son Elmer Rivera, de 35 años, sindicado de violencia contra la mujer, homicidio y lesiones graves; Axel Baten, de 23, por asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Así como: Ervin Méndez, de 34, por responsabilidad de conductores; Olmer Calderón, de 29, por femicidio; y Amílcar Pérez, de 37, por lesiones leves y homicidio en grado de tentativa.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los guatemaltecos llegaron en un vuelo proveniente de Estados Unidos.
*Con información de Eunise Valdez/Colaborador