Capturan a cinco deportados acusados de distintos delitos

  • Por Verónica Gamboa
08 de septiembre de 2025, 20:34
Capturan a cinco hombres que llegaron al país, se les acusa de haber cometido distintos delitos. (Foto ilustrativa:istock)

Los detenidos son acusados de haber cometido distintos delitos, según indicaron las autoridades. 

Este 8 de septiembre cinco hombres fueron capturados al llegar deportados al territorio guatemalteco. Esto, debido a que existen órdenes de captura en su contra por delitos de asesinato, homicidio y lesiones leves. 

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son Elmer Rivera, de 35 años, sindicado de violencia contra la mujer, homicidio y lesiones graves; Axel Baten, de 23, por asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Así como: Ervin Méndez, de 34, por responsabilidad de conductores; Olmer Calderón, de 29, por femicidio; y Amílcar Pérez, de 37, por lesiones leves y homicidio en grado de tentativa.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los guatemaltecos llegaron en un vuelo proveniente de Estados Unidos.

*Con información de Eunise Valdez/Colaborador

