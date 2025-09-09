Capturan a hombre que buscaba ingresar más de Q7 mil a una cárcel

El ahora detenido aseguró que iba a visitar a un amigo, pero no pudo justificar la razón por la que llevaba el dinero consigo.
OTRAS NOTICIAS: El guatemalteco con historial criminal que fue capturado en Estados Unidos
Las autoridades detuvieron a William Esmailer Ochoa Lorenzo, de 24 años, en la entrada al Centro de Detención Preventiva de Jalapa.
Esto cuando el hombre intentaba ingresar Q7 mil 400 a la mencionada prisión.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido iba a visitar a Vidal Hernández Lorenzo, de 26 años, quien fue ingresado a dicha prisión el pasado domingo, por el delito de homicidio.
TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida al hombre que desapareció en la Playa los Pinos
El dinero
"Según explicó el detenido, el supuesto delincuente a quién iba a visitar es su amigo, sin embargo, al identificarlo y realizarle un registro se le localizó el dinero, en billetes de diferentes denominaciones sin ninguna justificación", detalló César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por lo que fue puesto a disposición del Juzgado de Paz correspondiente, para que solucione su situación legal.
*Con información de Eunise Valdez/Colaboradora