El guatemalteco con historial criminal que fue capturado en Estados Unidos

Las autoridades indicaron que con anterioridad el hombre fue condenado por una conducta indecente.
Por medio de redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de New Orleans informó sobre la detención de un guatemalteco.
Según las autoridades de aquel país, se trata de Cristian Soto-Galeano, un hombre acusado de ser un depredador sexual y de tener un historial criminal.
"Sus antecedentes penales incluyen una condena por conducta indecente con un menor de edad y fue sentenciado a dos años de prisión", se lee en la publicación.
También reiteraron que están preparados "para afrontar cualquier desafío, grande o pequeño", indica el texto que está acompañado de una fotografía del detenido.