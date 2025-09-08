Versión Impresa
El guatemalteco con historial criminal que fue capturado en Estados Unidos

  • Por Verónica Gamboa
08 de septiembre de 2025, 17:33
Capturan en Estados Unidos a un guatemalteco que tiene un historial criminal. (Foto: ICE New Orleans)

Las autoridades indicaron que con anterioridad el hombre fue condenado por una conducta indecente.

Por medio de redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de New Orleans informó sobre la detención de un guatemalteco. 

Según las autoridades de aquel país, se trata de Cristian Soto-Galeano, un hombre acusado de ser un depredador sexual y de tener un historial criminal. 

"Sus antecedentes penales incluyen una condena por conducta indecente con un menor de edad y fue sentenciado a dos años de prisión", se lee en la publicación.

También reiteraron que están preparados "para afrontar cualquier desafío, grande o pequeño", indica el texto que está acompañado de una fotografía del detenido. 

