Persecución termina con cinco capturados que viajaban en un taxi

-

Persecución termina con cinco capturados que iban en un taxTras una persecución vehicular se logró interceptar a un taxi que dentro transportaba municiones de fusil y droga.

El incidente se originó en la Alameda del Calvario, Antigua Guatemala, cuando agentes policiales le marcaron el alto a un vehículo blanco utilizado como taxi y este siguió la marcha.

Cuando el conductor ignoró la orden policial, se dio inicio a una persecución que culminó con la detención del automotor en la referida localidad.

Al realizar la inspección correspondiente, las autoridades hallaron 29 municiones para fusil de asalto ocultas bajo el asiento del piloto, además de diversos recipientes con estupefacientes en posesión de los tripulantes.

Los 5 capturados deberán enfrentar a la ley. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Durante el registro, se identificó a cada individuo y sus posesiones:

José Antonio Torres, de 23 años, portaba un recipiente de metal bronce con marihuana y una pipa.

Juan Chilel, de 28 años, escondía un recipiente negro con figuras conteniendo la misma droga y objetos para fumar.

Kevin Fernández, de 25 años quien conducía el vehículo, llevaba una bolsa de nailon con hierba seca.

Kilder Bamaca, de 23 años, fue sorprendido con un recipiente negro multicolor con droga y una pipa dorada.

José López, de 21 años, cargaba dos envoltorios de papel con el estupefaciente.

Los cinco sujetos, a pesar de figurar solventes en el sistema, fueron trasladados de inmediato y puestos a disposición del juzgado de turno de primera instancia penal de Antigua Guatemala.

Asimismo se incautaron los estupefacientes y municiones para fortalecer la investigación correspondiente.