Capturan en Costa Rica a quiropráctico buscado por Guatemala

Esta persona tiene una orden de captura por violencia contra la mujer y maltrato contra personas menores de edad.
Este 29 de agosto se informó que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) de Guatemala y las autoridades de Costa Rica lograron la extradición al país de Carlos "N" de 50 años.
Este hombre es un quiropráctico quien tenía pendiente una orden de aprehensión emitida por un juzgado de femicidio de Quetzaltenango, acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física y maltrato contra personas menores de edad; la cual fue girada el 6 de septiembre de 2023.
La policía guatemalteca efectuó la custodia vía aérea hasta las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora donde se hizo el registro formal para la consignación respectiva.
La detención de esta persona se registró en aquel país centroamericano ya que tenía notificación roja activa, informaron las autoridades.
Tras su formal detención y entrega a autoridades guatemaltecas, fue puesto a disposición del juzgado de femicidio de turno del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI).