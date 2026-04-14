Capturan a cuatro deportados tras su arribo al país por distintos delitos

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Dos de los detenidos tenían orden de captura por el delito de violencia contra la mujer.

Cuatro hombres deportados desde Estados Unidos fueron capturados al momento de su arribo al país, en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, al contar con órdenes de aprehensión por distintos delitos.

Entre los detenidos se encuentra Esdras "N", de 34 años, procedente de Jacksonville, Florida, requerido por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, con orden emitida el 11 de enero de 2024.

También, fue capturado Pedro "N", de 33 años, proveniente de Texas, solicitado por un juzgado de Jutiapa por violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica, con orden vigente desde el 15 de noviembre de 2022.

Cuatro deportados de EE. UU. fueron capturados en la Fuerza Aérea Guatemalteca por tener órdenes vigentes por estafa, violación y delitos contra la mujer. Las detenciones fueron realizadas por investigadores de la DEIC/SAFE al momento de su arribo al país.#ProtegerYServir pic.twitter.com/jHnoycHCw1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 14, 2026

Asimismo, Jesús "N", de 34 años, procedente de Texas, era requerido por un juzgado de Sololá por el delito de violación con agravación de la pena, con orden girada el 4 de junio de 2024.

Finalmente, fue detenido Ronaldo "N", de 28 años, proveniente de Florida, señalado por el delito de estafa propia, con orden emitida por un juzgado de Chimaltenango el 23 de febrero de 2024.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.