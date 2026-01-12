Capturan a cuatro personas tras llegar deportadas al país

-

Entre los detenidos se encuentra una mujer, quien tenía una orden de captura desde septiembre de 2023.

OTRAS NOTICIAS: Localizan un hombre sin vida en la calzada Roosevelt

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 12 de enero fueron capturados tres hombres y una mujer luego de llegar deportados desde Estados Unidos al país.

Las aprehensiones se realizaron en las oficinas de migración, en la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, por medio de investigadores de la fuerza de tarea SAFE-DEIC.

(Foto: PNC)

Una de estas personas fue identificada como: Yolanda "N", de 32 años, por portación ilegal de arma de fuego, orden de juez emitida por un juzgado de Huehuetenango en septiembre de 2023.

(Foto: PNC)

También, fue detenido Tiburcio "N", de 42 años, por negación de asistencia económica, requerido en un juzgado de Baja Verapaz en diciembre de 2023, según indicaron las autoridades.

Jaime "N", de 44 años, fue capturado por detención ilegal, requerido en juzgado de Jalapa en octubre de 2012, agregó la PNC.

(Foto: PNC)

Además, Itael "N", de 40 años, fue aprehendido por hurto agravado, solicitado por un tribunal de Jutiapa en enero de 2023.

En los primeros 12 días del año van capturadas 9 personas provenientes de Estados Unidos por diferentes delitos, y un total de 960 deportados, según los datos brindados por la PNC.