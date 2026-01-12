Localizan un hombre sin vida en la calzada Roosevelt

-

El cuerpo de la víctima se encontraba sobre la vía pública, en cercanías del mercado El Guarda.

El cuerpo de un hombre fue hallado al mediodía de este lunes 12 de enero sobre la calzada Roosevelt y 5a. avenida, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, pero al llegar al lugar constataron que esta persona ya no contaba con signos vitales.

De momento la víctima no ha sido identificada, pero es un hombre en aparente condición de calle y con problemas de alcoholismo, según indicaron los socorristas.

Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar la causa de muerte de esta persona que quedó sin vida a inmediaciones del mercado El Guarda.