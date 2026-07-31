¡Con armas de fuego! Capturan a cuatro presuntos asaltantes en El Gallito

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Los detenidos fueron sorprendidos cuando se movilizaban con armas de fuego con la que presuntamente amenazaban a las víctimas que asaltaban.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro presuntos asaltantes de la organización terrorista denominada Mara Salvatrucha, en el barrio El Gallito, zona 3 de la ciudad capital.

Se trata de Walter Romeo Patzán Tamat, de 30 años, alias "El Indio"; Wilder Alexander López Pajarito, de 27, alias "Lombriz"; Wilson Leopoldo Percuac, de 21, alias "El Gordo"; y un adolescente de 17 años.

Estos individuos fueron sorprendidos cuando portaban armas de fuego con las que aparentemente asaltaban a peatones en el sector, según indicaron las autoridades.

De los cuatro capturados, uno es menor de edad. (Foto: PNC)

Las capturas fueron efectuadas mientras agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) realizaban recorridos de seguridad ciudadana y fueron alertados del grupo de asaltantes.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron interceptados. Dos de ellos se movilizaban en una motocicleta con placas de circulación M-084LJF.

Una motocicleta le fue decomisada a dos de los detenidos. (Foto: PNC)

Durante el procedimiento se les incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores, 57 municiones y siete celulares, los cuales serán sometidos a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los registros policiales, Walter Patzán registra tres antecedentes por los delitos de robo de equipo terminal móvil, maltrato contra personas menores de edad y tenencia o portación ilegal de arma de fuego.