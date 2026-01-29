Versión Impresa
Capturan a cuatro presuntos secuestradores, entre ellos el líder de la estructura

  • Por Geber Osorio
29 de enero de 2026, 16:32
Las capturas se dieron en seguimiento a casos relacionados a la muerte de mujeres. (Foto ilustrativa: istock)

Los capturados son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, investigados por hechos criminales contra mujeres.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cuatro presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha que pertenecen a una banda de secuestradores, en Chimaltenango.

Los detenidos fueron identificados como: Marvin "N", 33 años, alias "Boy"; Madelyn "N", 29, alias "Risos"; Carlos "N", de 23, alias "Noob"; y Marlon "N", de 24, presunto líder de dicha estructura, quienes contaban con órdenes de captura por secuestro y asociación ilícita.

Estas aprehensiones se dieron durante 10 allanamientos realizados en el mencionado departamento, en seguimiento a casos relacionados a la muerte de mujeres, hechos planificados por esta estructura criminal.

En las diligencias se incautaron 11 celulares, 3 USB, 2 tarjetas SIM, un arma de fuego y Q80 mil.

Las órdenes de captura por los delitos mencionados fueron emitidas el 27 de enero, por un juzgado de ese departamento, señaló la PNC.

