Capturan a cuatro presuntos secuestradores, entre ellos el líder de la estructura

Los capturados son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, investigados por hechos criminales contra mujeres.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cuatro presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha que pertenecen a una banda de secuestradores, en Chimaltenango.
Los detenidos fueron identificados como: Marvin "N", 33 años, alias "Boy"; Madelyn "N", 29, alias "Risos"; Carlos "N", de 23, alias "Noob"; y Marlon "N", de 24, presunto líder de dicha estructura, quienes contaban con órdenes de captura por secuestro y asociación ilícita.
Estas aprehensiones se dieron durante 10 allanamientos realizados en el mencionado departamento, en seguimiento a casos relacionados a la muerte de mujeres, hechos planificados por esta estructura criminal.
En las diligencias se incautaron 11 celulares, 3 USB, 2 tarjetas SIM, un arma de fuego y Q80 mil.
Las órdenes de captura por los delitos mencionados fueron emitidas el 27 de enero, por un juzgado de ese departamento, señaló la PNC.