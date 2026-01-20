Capturan a terrorista en las cercanías de unidad de la PNC

Durante la captura se le decomisaron municiones de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
Un hombre rondaba con actitud sospechosa las cercanías de la sede de DIPAFRONT en la zona 12 de Villa Nueva.
Los agentes policiales decidieron hacer una revisión para garantizar que todo estuviera bajo control, logrando la captura del sospechoso ya que encontraron municiones ilegales entre sus pertenencias.
Se trata de Víctor Torres, de 30 años, alias "El Zancudo", presunto integrante de la terrorista mara Salvatrucha a quien se le decomisaron ocho municiones para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
A Torres se le encontraron tatuajes con la leyenda "Guanaco".
Las autoridades lo trasladaron a la sede del Gabinete Criminalístico (GACRI) de la Policía Nacional Civil, en la zona 6, ya que por medio de cotejo de huellas dactilares se determinó que está persona no aparece en la base de datos de nuestro país.