Capturan a delincuentes tras ser sorprendidos cometiendo un asalto en la San Juan

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Los detenidos, alias "Gato" y "Pato" tienen antecedentes por distintos delitos.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en flagrancia a dos delincuentes durante un operativo de seguridad realizado en la calzada San Juan, en la zona 7 capitalina.

Se trata de Wilson René Oliva Muñoz, de 39 años, alias "Gato"; y Darwin Geovanni Santos de León, de 33 años, alias "Pato"; quienes fueron sorprendidos cuando cometían un asalto.

Agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) efectuaban recorridos preventivos cuando observaron que estos hombres le robaban sus pertenencias a un joven.

Por lo tanto, los policías intervinieron y procedieron a identificar y registrar a estos individuos.

Los detenidos son: Wilson René Oliva Muñoz, alias "Gato", y Darwin Geovanni Santos de León, alias "Pato". (Foto: PNC)

Lo robado

Durante la inspección, se les localizó una mochila que contenía diversas pertenencias de la víctima, entre ellas un sudadero, una loción, una navaja, un reloj valorado en Q800, un par de audífonos valorados en Q300 y un celular valorado en Q2 mil 800.

Las autoridades determinaron que alias "Gato" tiene antecedente por escándalo en la vía pública, en 2016.

Mientras que, alias "Pato" cuenta con antecedentes por posesión para el consumo, en noviembre de 2013, y por lesiones culposas, en febrero de 2019.