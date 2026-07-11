¡Lluvia de meteoros! Descubre los eventos astronómicos de julio

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El país podrá experimentar durante julio una serie de acontecimientos que podrán ser visto con solo echar una mirada al cielo.

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Julio, será diferente al resto del año con solo echar una mirada hacia el cielo con la luna como protagonista.

La razón, será simple, es el momento en el que, visualmente coincidirán Martes y Venus. Esto creará encuentros aparentes entre la Luna y algunos planetas, generando cambios en las fases lunares y una lluvia de meteoros que forman parte de la agenda astronómica preparada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Este julio los guatemaltecos podrán disfrutar de una lluvia de meteoros. (Foto: Canva/Soy502)

¿Qué ocurrirá?

Los primeros espectáculos ocurrirán durante la madrugada del 11 de julio cuando la Luna y Marte parecerán acercarse a cielo. Esto sucederá entre las 2:51 y 5:20 horas de la mañana y podrá localizarse hacia el este.

El 13 y 15 de julio, la Luna estará cerca de su punto próximo a la tierra, fenómeno asociado con una superluna nueva. Su superficie iluminada será inferior al 2%, por lo que no podrá observarse a simple vista. Esto coincidirá con la Luna nueva del 14 de julio.

El atardecer del 17 de julio será diferente. La Luna y Venus aparecerán muy próximos en dirección oeste. El horario de observación será entre las 18:40 y las 20:45 horas.

Mientras que en el cierre del mes se observarán Deltas Acuáridas, que no es más que lluvias de meteoros, cuya máxima actividad se espera durante la noche del 30 y 31.

En condiciones ideales se podrán observar hasta 25 meteoros por hora, aparentemente provenientes de la constelación de Acuario, será visible alrededor de las 20:30 horas.

Las fases lunares del mes incluyen Luna nueva el 14, cuarto creciente el 21 y Luna llena el 29.