Mario David Paniagua atraviesa serios problemas de salud

Allegados a Mario David Paniagua piden oraciones y apoyo moral ya que atraviesa serios problemas de salud.
OTRAS NOTICIAS: Bombero José Luis González lucha por su vida y necesita apoyo
El conocido locutor guatemalteco, famoso por su trayectoria en Radio Panamericana, necesita ser operado tras una dura caída, por lo que sus seres queridos y compañeros piden muchas oraciones.
Paniagua se encuentra en el Hospital Roosevelt esperando la intervención quirúrgica. "Su salud es delicada y en este momento tu oración puede hacer la diferencia", explican.
Mario David Paniagua
Es locutor, programador y director de radio, cuenta con más de 60 años de ser una de las voces de Radio Panamericana.
Nació en 1951 y comenzó en la locución a los 13 años, también es productor y director en la radio.
Radio Panamericana
Es una de las estaciones más antiguas del país, fue fundada en 1947, conocida como "la voz de la marimba".
Actualmente se transmite en línea, su programación principal es la marimba, una de las estaciones más queridas de los guatemaltecos. Si deseas escucharla ingresa aquí.
MIRA: