Así es el Bonita Aki, el primer buque que trae etanol a Guatemala

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El Bonita Aki, un buque especializado en transporte químico construido en 2011, trajo a Guatemala el primer cargamento de etanol.

El primer buque con etanol para consolidar la comercialización del combustible E10, llegó al país el 10 de julio, dio a conocer la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac).

Dicho buque cisterna, navega con bandera de Singapur y fue construido en 2011, con un calado de 6.2 metros y una eslora de 134 metros con 22 metros de manga, según datos proporcionados por la página Maritime Optima y Marine Traffic.

La Empornac mostró una fotografía del buque a su arribo a Guatemala. (Foto: Empornac/Soy502)

De acuerdo con Empornac, la entrega que dejó el buque en Guatemala consistió en 3,000 toneladas métricas de etanol, para luego dirigirse al Golfo de México y continuar su travesía.

✅En el marco de la iniciativa del Gobierno de la República, Por primera vez en la historia del país arribó a Puerto Santo Tomás el buque Bonita AKI con 3,000 TM de etanol para la gasolina E10.



Más competitivo, menos contaminante y más seguro.@GuatemalaGob @CIV_Guatemala pic.twitter.com/03FHzhARer — Puerto Santo Tomás de Castilla (@santotomasport) July 10, 2026

Sobre la implementación del E10

La implementación del E10 en Guatemala para el consumidor final está prevista a partir del 21 de agosto de 2026. En la actualidad, hay cinco empresas a cargo de la cadena de importación, distribución y suministro del etanol para ser mezclado con gasolina al 10 por ciento.

El E10 busca reducir la dependencia de combustibles fósiles en el país e incentivar la producción de biocombustibles. Por el momento, Guatemala importa el cien por ciento de la gasolina que se consume.

Además, el 10 de julio, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la metodología que deberán cumplir los productores y distribuidores para operar el procedimiento de seguridad de suministro de alcohol carburante durante los primeros dos períodos de implementación de la mezcla con productos petroleros.

Dicho documento establece que el MEM emitirá, dentro de los tres días calendario siguientes a su publicación, los acuerdos ministeriales que fijarán el porcentaje de mezcla para los primeros dos períodos.

Según Saúl Pérez, experto del MARN los biocombustibles se perfilan como alternativas energéticas para impulsar economías con menores emisiones de carbono y la gasolina E10 se presenta como "una medida viable para reducir emisiones, diversificar la matriz energética y disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados".