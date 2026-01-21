Capturan a dos presuntos extorsionistas que le exigían Q5 mil a su víctima

-

Los detenidos le exigían el dinero a una persona, a la cual amenazaban para que les entregara el efectivo.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis "N", de 20 años, y a Brayan "N", de 25, quienes son señalados de extorsión y quienes presuntamente son terroristas del Barrio 18.

A estos hombres se les incautó un paquete que simulaba la cantidad de Q5 mil, dinero que era exigido bajo amenazas a una persona, según indicaron las autoridades.

Además, a los capturados se les localizaron tres celulares, entre ellos el que se presume utilizaron para realizar las llamadas intimidatorias, informó la PNC.

Los capturados fueron identificados como Luis “N”, de 20 años, y a Brayan “N”, de 25. (Foto: PNC)

Las detenciones se ejecutaron durante un operativo que realizaron investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda), en la ruta al Atlántico, zona 17.

Posteriormente, fueron puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde tendrán que resolver su situación legal.